Alfano: il Pdl impedirà ritorno all'Imu

17:42 - "Noi siamo quelli che hanno impedito l'aumento dell'Imu e su questa strada non ci sarà un ritorno". Lo ha assicurato il vicepremier Angelino Alfano, rivendicando l'impegno dei ministri Pdl al governo. "Abbiamo sempre messo il bene del Paese - ha sottolineato Alfano - prima di tutto. Lo dico perché al momento della formazione del governo ci siamo basati su due pilastri: da un lato come affrontare la crisi e l'altro la riforma delle istituzioni".

Alfano ha citato il ministro Quagliariello, esempio di come "in questi mesi sia stato il motore che ha portato a compimento ciò che si era prefissato il governo".



Alfano "Realizzare programma dentro governo" - "Il nostro obiettivo - ha chiarito Alfano - è realizzare dentro il governo il nostro programma non tutto può essere realizzato perché è di larghe intese e non è il nostro. Noi ci battiamo per i nostri ideali. Noi non possiamo realizzare tutto il nostro programma che potremmo fare quando vinceremo noi".



Lupi: "Resteremo alternativi al Pd" - Anche il ministro alle Infrastrutture, Maurizio Lupi, ha ricordato la bontà del lavoro svolto finora. "La fiducia del Pdl al governo è per noi un fattore fondamentale perché consente di portare avanti un lavoro fatto in 5 mesi in un governo eccezionale perché composto di due soggetti che dovranno continuare ad essere alternativi. Vogliamo continuare con forza perché l'unico modo con cui la politica, anche del Pdl, possa tornare ad essere tale solo se si torna ad occuparci dei problemi concreti dei cittadini". "I 3 punti su cui dobbiamo lavorare (tema della casa, trasporto pubblico e logistica) vanno nella direzione che ha detto Alfano all'inizio e cioè nella logica di essere alternativi al centrosinistra, ma oggi più che mai a lavorare insieme per il nostro Paese", ha aggiunto Lupi. "Altre cose non le capirebbero i cittadini compresi i nostri elettori".



Quagliariello: "Da 6 mesi al lavoro contro neocentrismo" - "Sono sei mesi che lavoro contro il neocentrismo e l'unico modo è cambiare le istituzioni e la legge elettorale altrimenti il neocentrismo è inevitabile al di là degli attori politici. Se la politica non ce la fa, sarà una Caporetto insopportabile", ha spiegato il ministro delle Riforme Gaetano Quagliariello nella conferenza stampa dei ministri del Pdl.