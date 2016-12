Alfano: "Il centrodestra siamo noi" "Alleanza naturale con Berlusconi"

14:40 - "Renzi è il nuovo leader della sinistra italiana, Ncd è il centrodestra: adesso tocca a noi cambiare il centrodestra, innovare il centrodestra e utilizzare lo strumento delle primarie per la scelta della leadership". Lo ha detto il leader di Ncd, Angelino Alfano, che aggiunge: Ncd è naturalmente alleato anche di Silvio Berlusconi, "in una grande alleanza delle forze moderate alternative alla sinistra".

"Al voto nel 2015" - Il vicepremier allontana il voto: niente 2014, se ne riparla l'anno successivo, al termine di un ciclo di riforme: "Si potrà tornare alle urne nella primavera del 2015, con una nuova legge elettorale, istituzioni cambiate e situazione economica speriamo migliorata".



"Alleati con Berlusconi" - Il Nuovo centrodestra si presenterà alle prossime Politiche alleato con la rinata Forza Italia di Silvio Berlusconi. "E' naturale, ci mancherebbe altro - ha detto Alfano -. Una grande alleanza delle forze moderate alternative alla sinistra potrà portare al successo il centrodestra".



"Al governo per l'interesse degli italiani" - Il ministro dell'Interno torna poi sui motivi che lo hanno spinto a continuare a sostenere l'esecutivo di Enrico Letta: "Questo governo non è un matrimonio d'amore ma di interesse. Però l'interesse non è quello degli sposi bensì quello degli italiani".



"Serve un patto per il 2014" - Angelino Alfano "chiama" infine il premier a redigere un vero e proprio accordo stabilendo l'agenda del governo: "Noi siamo per fare un contratto di governo per il 2014. I nostri obiettivi sono il taglio alla spesa pubblica, una riforma serissima del mercato del lavoro che consenta di facilitare le assunzioni e di incentivare la produttività, una legge elettorale bipolare che consenta ai cittadini di scegliere il deputato o il senatore, smettendola con un sistema di regole che prevede due Camere pagate il doppio per fare lo stesso lavoro".