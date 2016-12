15:02 - Angelino Alfano fa la conta dei senatori Pdl, poco prima del discorso di Silvio Berlusconi che ha annunciato una "travagliata" fiducia al governo Letta. "32 per sfiducia, 24 per uscire dall'Aula, 25 per votare fiducia. Totale 81 senatori del Pdl". Questo il pizzino che il vicepremier nell'Aula di Palazzo Madama mostra al ministro Mauro. "Una decina assenti o non schierati", annota.