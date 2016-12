Acqua, arriva la tariffa sociale Garantita la fornitura anche ai morosi

14:33 - "Per la prima volta è stata introdotta una tariffa sociale per l'acqua". Lo ha comunicato il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Si tratta, ha sottolineato, di una "prima risposta al messaggio politico venuto dal referendum", che bocciò la privatizzazione del sistema idrico.

La disposizione mira "a rendere effettivo l'obiettivo di rafforzare la natura 'pubblica' della risorsa acqua, come richiesto anche dal referendum del giugno 2011 e dalla stessa relazione del gruppo di lavoro in materia economico e sociale ed europea (i cosiddetti 'saggi') e come già affermato nella normativa nazionale".



Con la norma in questione "l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di garantire l'accesso universale all'acqua assicura agli utenti domestici a basso reddito del servizio idrico integrato l'accesso a condizioni agevolate alla quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali".



La sostenibilità dell'intervento e la copertura dei costi viene garantita dalla "previsione di un'apposita componente tariffaria" per le "utenze non agevolate del servizio idrico integrato". Con l'applicazione delle tariffe basate sul principio di copertura dei costi (morosità nel servizio idrico integrato, art.27), l'impatto economico sugli utenti è cresciuto in modo rilevante, creando crescenti problemi di morosità. Il provvedimento mira a regolamentare le modalità di gestione del fenomeno della morosità per limitarne l'insorgenza, assicurarne l'efficace contrasto in modo che i costi non ricadano sugli utenti non morosi e per garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in regola con i pagamenti.