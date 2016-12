Abolizione Imu,mancano 900 milioni

15:41 - Il governo Letta è ancora alla ricerca dei 2,9 miliardi di euro necessari per l'abolizione della seconda rata dell'Imu. Due miliardi di euro, utili per l'esenzione sulle abitazioni principali, entreranno nelle casse dello Stato grazie all'aumento degli acconti Ires e Irap di banche e assicurazioni. Servono quindi 900 milioni di euro per i terreni agricoli e per garantire ai Comuni il differenziale di aliquota rispetto al 2012.