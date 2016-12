A. Adige,alle 17 ha votato il 56,6%

17:56 - Salgono in Alto Adige i votanti per le elezioni provinciali nella rilevazione delle 17 rispetto a quella del 2008. Sono andati alle urne in 210.976, il 56,6%. Secondo le rilevazioni delle 11, avevano votato in 83.388, il 22,4% degli elettori. Nel 2008 alle 11 l'affluenza era stata del 23,2%, con 90.755 votanti. Alle 17 era stata del 55,7%, con 218.490 votanti, e dell'80,1% al termine delle votazioni, con un totale di 313.943 votanti.