"Deputati ladri": la frase del M5S fa scoppiare la bagarre alla Camera 10 ottobre 2013 "Deputati ladri": la frase del M5S fa scoppiare la bagarre alla Camera La seduta sul finanziamento ai partiti è stata sospesa dopo le parole del parlamentare Riccardo Fraccaro. I 5 Stelle: "Quelli del Pd ci hanno minacciato"

16:00 - Alla Camera la seduta è stata sospesa durante l'esame della legge sul finanziamento pubblico ai partiti. La causa è stata una frase di Riccardo Fraccaro, parlamentare del M5S, il quale ha detto agli altri deputati "continueremo a chiamarvi ladri". Immediata la reazione dei deputati del Pd, molti dei quali hanno abbandonato l'Aula.

Bagarre alla Camera, seduta sospesa - La vicepresidente Marina Sereni ha provato a riportare l'ordine invitando Fraccaro a "non usare un linguaggio offensivo per il Parlamento ed i deputati". Ma il Pd ha continuato a rumoreggiare, chiedendo interventi della presidenza sul deputato M5S e urlando in coro "Fuori, Fuori". A quel punto la Sereni ha intimato a Fraccaro: "Se pronuncia di nuovo quella parola....", ma non è riuscita a finire la frase, la sua voce è stata sopraffatta dalle urla dei deputati M5S. Specificando che "l'Aula non è né un ring né uno stadio", mentre decine di deputati del Pd abbandonavano platealmente l'Aula, la vicepresidente ha sospeso la seduta.



M5S: "Il Pd in Aula ci ha minacciato" - "Dal Pd e dal Pdl si alzano cori di protesta, tutti i partiti ci gridano 'Fuori, fuori, fuori'. I deputati del Pd si avvicinano minacciando, augurandoci la morte, dicendo 'vi aspettiamo fuori, vi ammazziamo' (speriamo che ci sia tutto nello stenografico)". E' il racconto dello scontro nell'Aula della Camera fatto su Facebook dal deputato M5S, Alessandro Di Battista.