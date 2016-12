"C'è puzza", i 5 Stelle presentano una mozione di sfiducia contro De Luca

16:58 - Il Movimento 5 Stelle ha chiesto alla presidenza del Senato di calendarizzare una mozione di sfiducia contro il viceministro delle Infrastrutture, Vincenzo De Luca, indagato dalla procura di Salerno. "Se è vero che a destra c'è puzza, c'è puzza anche a sinistra. C'è molta puzza qui dentro", ha dichiarato il senatore Andrea Cioffi. De Luca ha ricevuto un avviso di garanzia dopo il sequestro di un cantiere a ridosso del lungomare di Salerno.

Non è la prima volta che il M5S si scaglia contro l'esponente del Pd, già oggetto di quattro interrogazioni parlamentari.



"Se non vuole dimettersi da sindaco di Salerno, levategli le deleghe. Abbiate il coraggio di fare questo" ha tuonato in Aula il senatore Cioffi. De Luca, nominato vice del ministro Maurizio Lupi il 2 maggio, continua a ricoprire anche l'incarico di primo cittadino di Salerno, nonostante la legge proibisca l'accumulo delle cariche.



Si è sempre difeso, in merito, sostenendo di non aver mai ottenuto alcuna delega e, per questo, di non essere ancora entrato formalmente in carica.