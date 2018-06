2 Giugno, Mattarella: "Parata ha mostrato Paese coeso e affidabile"

"Esprimo il mio più vivo compiacimento per il contributo delle Forze Armate alla cerimonia commemorativa della Repubblica. Le rappresentanze dello Stato e della società civile, la significativa partecipazione dei Corpi Armati e non armati dello Stato, hanno fornito l'immagine di un Paese coeso e affidabile, capace di assumere responsabilità nella comunità internazionale". Così Mattarella in un messaggio alla ministra della Difesa Trenta.