2 giugno, il marò Girone: mi godrò la parata militare da casa

"Non sfilerò e non parteciperò alla parata militare a Roma per la festa della Repubblica, anche se sono in Italia",. Lo ha detto il fuciliere di Marina, Salvatore Girone, finalmente a casa dopo quattro anni in cui è stato trattenuto in India. "Preferisco trascorrere il 2 giugno 2016 in serenità a casa, godendomi la parata militare, che mi trasmette una grande emozione personale per amor di Patria".