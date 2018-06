2 Giugno, Fico: "Rispettare voce del popolo è cuore Repubblica"

"La Repubblica non è qualcosa di scontato, ma qualcosa che dobbiamo comprendere e conquistare ogni giorno". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Festa del 2 Giugno. "Per me la Repubblica si compie ogni qualvolta la voce del popolo viene rispettata da questi Palazzi, ogni volta che viene rispettata la voce del referendum popolare come ad esempio quello sull'acqua pubblica", aggiunge.