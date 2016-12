1° Maggio, manifestazione Cgil, Cisl e Uil Mattarella: "Il lavoro è la prima priorità"

In piazza della Rimembranza, dove è stato allestito il palco, dopo il saluto del sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna, il primo a parlare è stato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo: "Lo diciamo da mesi, purtroppo i dati sulla disoccupazione trovano solo conferme. Bisogna cambiare le politiche" del governo e "bisogna fare investimenti pubblici e privati" per far ripartire l'occupazione, insiste Barbagallo.



Camusso: dal governo solo propaganda - "C'e' solo la propaganda di chi continua a dire che con un decreto si crea occupazione", ha detto invece il leader della Cgil, Susanna Camusso. "Non ne possiamo più che si divida sempre, i lavoratori dai lavoratori, i precari dai precari", ha aggiunto attaccando l'azione del governo.



Camusso ricorda stragi immigrati - "Non abbiamo più parole per dire quello che succede nelle acque del Mediterraneo", dice poi "prendendo le parole di un poeta" il segretario generale della Cgil, da Pozzallo, ricordando che "l'articolo 10 della Costituzione dice che c'è il diritto di asilo in questo Paese e poi l'articolo 11 che l'Italia ripudia la guerra".



Mattarella: "Il lavoro è la prima priorità" - "Il lavoro è la prima delle priorità, non ci rassegniamo e non ci scoraggiamo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale in occasione della cerimonia dei Cavalieri del lavoro. "Non possiamo fare a meno dei giovani, devono entrare nel sistema da protagonisti", ha aggiunto. Mattarella ha anche posto la questione meridionale come primaria per ridurre il divario Nord-Sud.



"Il Primo maggio risvegli gli impegni condivisi" - La festa del lavoro "deve risvegliare speranze ed impegni condivisi, ma per farlo deve basarsi su parole sincere", ha ribadito il presidente Mattarella parlando al Quirinale. L'assenza di lavoro rimane "una ferita lacerante nel corpo sociale". Quanti chiedono lavoro non possono essere lasciati "senza risposte concrete".



"L'Italia ce la farà tenendo alti i valori della democrazia" - "L'Italia ce la farà, tenendo alti i valori della democrazia", ha detto ancora Mattarella concludendo il suo intervento al Quirinale in occasione della cerimonia dei cavalieri del Lavoro. Mattarella ha augurato "buon Primo maggio a tutti".



Furlan: Primo Maggio di accoglienza - Un primo maggio della "solidarietà e dell'accoglienza", in occasione del quale "chiediamo all'Ue di agire: non basta chiudere le frontiere", ha detto il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, dal palco.