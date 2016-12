"Tutte tranne il disabile": scivolone social sulla pagina Facebook di Renzi, ma è colpa del collaboratore

Scivolone social sulla pagina di Facebook del presidente del Consiglio. Questa mattina per pochi minuti è rimasta la frase "Tutte tranne disabile" nel post con le foto di Matteo Renzi all'inaugurazione del ponte Meier ad Alessandria. Una frase rimossa che non è passata inosservata e che ha scatenato le polemiche degli utenti del social network. Subito dopo è intervenuto Franco Bellacci, lo storico collaboratore del premier, che ha chiesto scusa per l'errore: "Non volevo strumentalizzare la disabilità", si è giustificato.