"Stasera Italia", il bilancio dei primi due mesi del governo Conte

Sono passati due mesi da quando il governo Conte entrò in carica: ma cosa è stato fatto da quel fatidico 1° giugno? Sulla politica dell'immigrazione l'esecutivo ha ottenuto lo stop degli sbarchi e sta lavorando sul decreto sicurezza dove sarebbero previsti dei rimpatri più veloci. Questi provvedimenti, però, non sono sempre valutati positivamente: "E' una linea che sta limentando le peggiori pulsioni della società italiana e che in Europa non ha cambiato nulla", commenta Alessandro De Angelis, Vicedirettore dell' Huffington Post.



Di tutt'altro parere è Alessandro Giuli, editorialista per Libero, che dichiara: "Il governo merita un otto per le politiche sulla immigrazione perché ha ribadito un minimo di sovranità nazionale sulla gestione dei porti". Altro tema caldo su cui il governo sta lavorando sono le politiche sul lavoro con l'approvazione del Decreto dignità. "Una misura abbastanza confusa" valuta De Angelis, il cui giudizio è in parte condiviso anche da Giuli che commenta: "Un decreto che non è scritto benissimo e che ha allarmato i ceti produttivi del Nord, ma che è ancora decisamente migliorabile in Aula".



Complessivamente i voti sono molto diversi: se il giornalista dell'Huffington Post valuta l'operato del governo "insufficiente", per Giuli invece l'esecutivo merita un "sette meno meno".