"Se Roma è così sporca, è anche colpa tua!" #Romasonoio, i social contro Gassman

Al popolo social non è sfuggito come in quella data Gassman abbia twittato il suo sostegno al candidato sindaco Ignazio Marino. A chi gli chiedeva il perché, rispondeva che il suo era il programma migliore, che occorreva smettere di lamentarsi e rimboccarsi le maniche. A due anni da quel tweet l'appello di Gassman è un po' cambiato, al“rimboccarsi le maniche”per andare a votare si sostituisce l'invito a imbracciare la scopa per pulire le strade di Roma.



Le reazioni- Ma la proposta non sembra essere gradita ai romani, che polemizzano sull'incoerenza dell'attore (il quale nel suo appello parla di “dare una lezione di civiltà a chi ci governa”) e manifestano la loro insofferenza per ogni richiesta di aiuto ad una amministrazione che già chiede tanto, troppo. Sono pochi a postare una foto di se stessi a lavoro (per ora, un paio di donne e una onlus della Capitale), mentre le critiche associate all'hashtag si dividono equamente tra l'attore-promotore e il sindaco della città. "Caro Ignazio Marino, Roma non è solo fori imperiali...” scrive un utente. "La spazzatura la raccolgo solo se dopo la lasciamo in Campidoglio”, dice un altro. Qualcuno chiede, alludendo al malfunzionamento del trasporto pubblico: "Ma allora dopo aver raccolto la spazzatura devo mettermi a guidare un autobus?” E infine: "ci fosse stato ancora Vittorio (Gassman). Lui sì che era #Romasonoio".