"Ripuliamo Roma",Berlusconi:Renzi non faccia show,governo intervenga

Anche Silvio Berlusconi interviene in risposta all'iniziativa del Pd "Ripuliamo Roma". "Quando andammo al governo nel 2008, risolvemmo in poche settimane l'emergenza rifiuti di Napoli e della Campania. Se Regione e Comune sono paralizzati, spetterebbe al governo intervenire. Il Segretario del PD rifletta su questo, prima di far impugnare una scopa a favor di telecamere", ha scritto infatti il leader di FI su Facebook.