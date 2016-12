L'Aula del Senato ha accolto con 154 sì, 110 no e 12 astenuti la proposta della Giunta per le Immunità di consentire l'arresto del senatore di Gal Antonio Stefano Caridi. La votazione è avvenuta con voto segreto, come richiesto dai senatori di Gal, nonostante il Pd avesse proposto il voto palese. In serata Caridi si è presentato al carcere di Rebibbia.

I pm: "Caridi è strumento per interessi cupola" - "Dirigente ed organizzatore della componente 'riservata' della 'ndrangheta" di cui "fruiva dell'appoggio, tramite la sua articolazione di vertice cosca De Stefano in occasione di tutte le consultazioni elettorali alle quali prendeva parte, dalla prima candidatura (elezioni comunali 1997) alle elezioni regionali del 2010". Così il pm della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo tratteggiava, nelle prime righe del capo di imputazione dell'inchiesta "Mammasantissima", la figura del senatore Antonio Caridi.



L'inchiesta "Mammasantissima" - Un politico che grazie ai legami con i De Stefano, secondo l'accusa, avrebbe fruito anche dell'appoggio di tutte le cosche del reggino legate ai potenti boss cittadini. Uno "strumento per eseguire gli ordini della 'cupola' e conseguirne le finalità" per dirla con le parole usate dal capo della Dda reggina Federico Cafiero de Raho. Una carriera politica, quella di Caridi, costruita a tavolino, per come emerge dagli atti dell'inchiesta che ha svelato l'esistenza di un vertice di "invisibili" che governa la 'ndrangheta. Costruita, secondo l'accusa, dall'ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo, in carcere dal 9 maggio scorso per un'altra inchiesta e coindagato di Caridi in Mammasantissima, condannato in passato per concorso esterno per associazione mafiosa e nonostante questo ancora "regista occulto" di tutti gli affari che si sono mossi a Reggio negli ultimi 30 anni.