Mattarelladimettiti: sull'attacco hacker al Quirinale indaga pool antiterrorismo

4 agosto 2018 14:37 #Mattarelladimettiti: sullʼattacco hacker al Quirinale indaga pool antiterrorismo Si muove la procura di Roma sui milioni di tweet contro il Presidente della Repubblica prodotti da account sospetti dopo il no del Colle a Savona come ministro dellʼEconomia

Un Russiagate all'italiana? E' quanto sospetta la procura di Roma al lavoro sugli attacchi via Twitter contro il Presidente della Repubblica con l'hashtag #Mattarelladimettiti, prodotti a milioni all'indomani del suo no a Savona come ministro dell'Economia. Si ipotizza che ha generare quella mole di traffico siano stati account dietro i quali si celerebbero hacker russi. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Copasir, intanto, si occuperà della questione lunedì, quando è prevista l'audizione del capo dei servizi Alessandro Pansa. Mentre la procura di Roma affida l'indagine al pool di magistrati che si occupa dell'antiterrorismo.

Il no di Mattarella a Savona e Twitter impazzìNella notte tra il 27 e il 28 maggio, dopo la bocciatura di Sergio Mattarella a Paolo Savona come ministro dell'Economia nel governo Lega-M5s, spuntarono d'improvviso circa 400 nuovi profili Twitter, riconducibili a un'unica origine. E da lì sembra partire l'attacco hacker al Colle con l'hashtag #Mattarelladimettiti.



L'ipotesi di ingerenze estere nella vita politica italiana non ha finora portato a riscontri effettivi di collegamento con l'Internet Research Agency, l'Ira, la cosiddetta fabbrica di troll russi di San Pietroburgo sospettata di essere stata la regia di disturbo della campagna elettorale presidenziale americana.



Investigatori e 007 italiani che indagano sulla vicenda di Mattarella, in stretta collaborazione con i colleghi statunitensi, sospettano che questi anonimi soggetti che sui social media lanciano messaggi virali siano gli stessi che parteciparono alla campagna del referendum costituzionale del 2016. Si tratterebbe di programmatori e debunker professionisti, finora inafferrabili.

Otto account italiani nel mirinoPer i ricercatori Usa Darren Linvill e Patrick Warren, che nella loro inchiesta per la Clemson University hanno diffuso i tweet del Russiagate, sarebbero 8 gli account italiani diretti da una regia russa e autori di migliaia di messaggi diffusi ovunque via Vpn.



Otto gli utenti sospetti, dunque, - @AnnaromanO, @1Lorenafava1, @Gattisilgatti, @Vittoreguidi, @Frannervia, @Rossirossivin, @Sergio_Maestri, @Giovanna_Moret -, già disattivati da Twitter, che avrebbero generato dall'Italia 12.610 cinguettii, per la maggior parte retweet, per intervenire, secondo l'accusa che arriva dagli Stati Uniti, nella politica del Belpaese. Un sistema di scatole digitali, si aggiunge, che portano in Russia.