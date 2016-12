"Mappamondo, cassetti, scatole", il giallo della lista di oggetti scritta da Marino

Un foglietto scritto a mano in inchiostro verde recante un elenco di oggetti: "cassetti, scatole eleganti, fototessere, scrittoio, un piccolo mappamondo". Si presenta così la "misteriosa" lista che Ignazio Marino ha piegato e messo in tasca durante il convengo per la presentazione del nuovo cda della fondazione Musica per Roma. L'ipotesi è che possa trattarsi di un elenco di cose che il sindaco avrebbe intenzione di portar via nel caso abbandonasse definitivamente il Campidoglio.