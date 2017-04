"Le Iene": una giornata da presidente della Camera

Dalla rassegna stampa mattutina passando per gli incontri istituzionali, dai lavori preparatori al ricevimento delle delegazioni estere, fino ad arrivare a presiedere le votazioni all'Assemblea: la iena Sabrina Nobile ha seguito passo passo per due giorni la presidente della Camera, Laura Boldrini, così da capire da vicino in cosa consista il suo lavoro. "Ho la fama di essere arcigna perché riprendo i deputati richiamandoli all'ordine. Quando un uomo è determinato, si dice che 'ha gli attributi'; se lo fa una donna è 'maestrina dalla penna rossa'. Non va bene". Si sfoga la Boldrini. "E' un lavoro impegnativo, l'agenda è fitta, devo organizzare la vita lavorativa e quella privata, ma regala soddisfazioni", conclude.