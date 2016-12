"Impiccate i marò", dopo le polemiche il segretario Prc Rimini si dimette

"Spero che queste parole siano uscite dalla testa e non dal cuore, ma lo dicesse ai nostri figli". Lo scrive il fuciliere Massimiliano Latorre commentando la frase del segretario di Rifondazione comunista di Rimini, Paolo Pantaleoni , che su Fb aveva scritto: "Ma non è ora che impicchino i due marò?". Il post era stato successivamente cancellato, con le scuse: "Si trattava di una battuta". Lunedì Pantaleoni ha rimesso l'incarico.

"Qui mi blocco - ha aggiunto Latorre - e non voglio far polemica. Quando saprà che siamo innocenti avrà ancora il coraggio di scherzare?". "A tutto c'è un limite - ha concluso - anche alla sopportazione". Intanto la polemica sui social network non si spegne.



Segretario Prc rimette il mandato - Lunedì pomeriggio Paolo Pantaleoni ha rimesso l'incarico a disposizione della Federazione, dopo le polemiche. "Il mio post sui marò - scrive in una dichiarazione - è stato una colossale scemenza, di cui mi scuso con tutte le persone che ho urtato, ferito ed infastidito".