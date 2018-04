"Il Foglio" vs. il M5s: "Hanno cambiato il programma" | La replica: "Solo falsità"

"Su questa storia dei programmi del Movimento 5 Stelle siamo costretti a smentire "il Foglio", perché la vera truffa è proprio l'articolo che oggi ci accusa di aver modificato i punti programmatici subito dopo il voto delle elezioni politiche". È quanto si legge in un post del M5S di risposta a un articolo che accusa i pentastellati di aver modificato il programma elettorale dopo il 4 marzo, in particolare sulla politica estera e sulla posizione in merito alla Nato.