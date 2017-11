"I rom? Inutili pure i rimedi dello zio Adolf": assessore di Orvieto si dimette

Le parole del sindaco - A comunicare le dimissioni dell’assessore - della giunta a guida Pd ma eletto con una lista civica - è stato il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani, attraverso una nota diffusa dal Comune. Il primo cittadino ha descritto l’affermazione infelice del sindaco come "una frase grave, che va stigmatizzata in modo netto". E ha aggiunto: "Tuttavia, conoscendo personalmente l'assessore, sono certo che non appartenga al suo bagaglio culturale, morale e politico". Il sindaco ha poi annunciato che nelle prossime ore valuterà "l'intera vicenda insieme alla giunta e alla maggioranza", come riporta La Nazione.



La lettera al sindaco - “A seguito dell'enorme e grottesco riflesso mediatico sviluppatosi intorno a una mia frase su Fb, riferita alla storia della persecuzione nazista verso il popolo rom da me evocata in una infelice quanto inopportuna forma di spirito nel rispondere ad alcune domande poste da un nostro concittadino, desidero sollevare l'amministrazione da ogni conseguenza o imbarazzo che ne possono derivare. Pertanto ti rimetto le deleghe di giunta a me assegnate per favorire ogni chiarimento e valutazione - ha scritto Gnagnarini nella lettera inviata al sindaco - Circa i miei sentimenti autentici verso gli orrori del nazismo sono la mia storia personale e politica a far fede".



"Il metodo Boffo" - Dopo la pioggia di critiche ricevute e ancor prima delle dimissioni, Gnagnarini, su Facebook, ha accusato i giornalisti di applicare "il metodo Boffo". "Metodo Boffo è una locuzione utilizzata nel linguaggio politico e giornalistico per indicare una campagna di diffamazione a mezzo stampa, basata su fatti reali uniti a falsità e illazioni, sia allo scopo di screditare un avversario politico, ma soprattutto per creare un diversivo mediatico per spostare l'attenzione dell'opinione pubblica da temi altrimenti scomodi", ha scritto.