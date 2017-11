Con il titolo "Il canto degli italiani", l'inno di Mameli, conosciuto universalmente come "Fratelli d'Italia", diventa l'inno ufficiale della Repubblica italiana. La commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti approvato, in sede deliberante, il provvedimento che lo istituzionalizza. Nel 1946, il canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli venne scelto come inno nazionale provvisorio, ma nessuna legge lo aveva reso definitivo.