Renzi: Jobs Act questione di giorni

19:40 - "E' normale che adesso la riforma del lavoro la facciamo comunque, anzi, a maggior ragione dopo la direzione Pd". Lo afferma il premier Matteo Renzi sul Jobs Act, aggiungendo: "E' questione di giorni, non più di anni come in passato". Sull'intesa con Silvio Berlusconi, ha ribadito: "Con il leader di Forza Italia abbiamo fatto un patto per la legge elettorale e per la riforma della Carta perché le riforme si scrivono tutti insieme. Chi governa è il Pd".