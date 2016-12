"Cultura umanista", l'errore di Matteo Renzi mentre spiega il ddl "La Buona Scuola"

Matteo Renzi sale sulla cattedra e inciampa in un grossolano errore durante la lectio sul ddl "La Buona Scuola". La Rete ha colto lo scivolone del premier e non lo ha perdonato. Su Twitter non sono mancati i commenti: "Ma non si dovrebbe scrivere cultura umanistica?" oppure "Renzi ha scritto la cultura scienza" o ancora "Si faccia dare ripetizioni dalla moglie" e infine "Proprio lui che viene da Firenze, la capitale dell'Umanesimo".