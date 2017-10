“Adesso ci teniamo i nostri soldi”: a Roverè l’orgoglio veneto si fa sentire

A Roverè, nel cuore del Veneto, si festeggia.

Qui, il referendum ha raggiunto la sua vetta più alta . Con il 72,6 % dell’affluenza e il 98,5 % di si, in paese non si parla d’altro. I cittadini raccontano all'inviata di Dalla vostra parte come questo referendum sia stato un modo per far sentire finalmente la propria voce. “Una missione” da compiere insieme per un paese che si sentiva abbandonato e poco considerato. Ascoltando le loro parole, seduti al bar del paese, sembrano lontani dalle pulsioni indipendentiste dalla Catalogna, piuttosto stanchi e preoccupati di ottenere dei “vantaggi” per sé e per le proprie famiglie.