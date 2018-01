"2 per mille" ai partiti: Pd primo nei finanziamenti, segue la Lega

Il Pd è il primo partito per i finanziamenti che i cittadini destinano con il "2 per mille" dell'Irpef. Secondo i dati Mef (riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2017), su un totale di 15,3 milioni ai dem sono andati 7,9 milioni (il 49%). Segue, ma molto indietro, la Lega con 1,8 milioni(14%) e il "Movimento politico Forza Italia" con 850mila euro (quasi il 6%). Della lista dei partiti non fa parte il M5s perché movimento.