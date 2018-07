LO ZIO HARRY REGALA A LOUIS UN “WINNIE THE POOH” DA 8MILA STERLINE

Secondo il Daily Mail il fratello di William, d'accordo con la moglie Meghan, ha deciso di regalare al principino Louis una prima copia di Winnie The Pooh del valore di 8mila sterline, una preziosa edizione sull'orsetto inventato da A.A. Milne, stampata nel 1926. Pare che lo stesso Harry sia un grande fan di Winnie the Pooh anche se il suo personaggio preferito da piccolo era Robinson Crusoe.



PADRINI O MADRINE TOP SECRET

Officerà il rito l'arcivescovo di Canterbury, il reverendo Justin Welby (lo stesso che aveva battezzato Geroge e Charlotte rispettivamente a ottobre del 2013 e luglio del 2015) ma ancora non si sanno i nomi di padrini e madrine. Louis indosserà la vestina in seta e pizzo indossata da fratelli e cugini: una copia di quella voluta nel 1841 dalla Regina Vittoria per la sua primogenita e utilizzata dai reali fino al 2004.



L'ACQUA DEL GIORDANO PER IL FONTE BATTESIMALE

Come accadde per il battesimo di George e Charlotte, l'acqua – appositamente sterilizzata - usata per bagnare il capo del principe Louis proviene dal fiume Giordano in Medio Oriente, quello dove Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Intorno al fonte battesimale, chiamato Lily Font in argento e decorato con gigli d'oro, ci saranno Kate, William e i padrini e le madrine. Con loro anche la Tata Maria in grande uniforme. La cerimonia dorerà 30 minuti circa.



IL PARTY PER IL BATTESIMO

Dopo la cerimonia la famiglia reale andrà a un tea party con una splendida torta. La tradizione vorrebbe che per realizzarla venga utilizzata una fetta della torta nuziale di Kate e William. Pare che così sia stato fatto per la torta di battesimo di George e Charlotte, ma chissà se la tradizione verrà rispettata a sette anni dalle nozze dei duchi di Cambridge...