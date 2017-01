Yvonne Sciò finisce con le gambe all'aria

Timida, ironica, divertente e sempre bellissima. La ex ragazza prodigio di Non è La Rai è stata l'involontaria protagonista di un siparietto hot a Los Angeles. Caduta sul red carpet, come mostrano le foto di Novella 2000, la showgirl è finita con le gambe all'aria e ha mostrato cosce e slip ai flash. Ma lei con ironia su Facebook ha replicato postando una foto in tailleur: "Per oggi credo sia meglio indossare i pantaloni".