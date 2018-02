Yoga e attrezzi, guarda come si mantengono in forma i vip

Poche scuse e tanta motivazione per le regine dello showbiz che tra mura domestiche e palestra si mantengono in forma quotidianamente. Sessione di yoga per Camila Raznovich direttamente sul tappeto del soggiorno di primo mattino. Pausa selfie per Costanza Caracciolo e Giorgia Palmas . Bar Refaeli si dedica invece al Pilates mentre Oltreoceano Britney Spears e Kim Kardashian si "buttano" sui pesi.

"Con la pazienza, non con la forza", cinguetta a margine della sequenza di scatti social la Raznovich che pratica yoga da moltissimo tempo. Le due ex veline, Costanza Caracciolo e Giorgia Palmas si regalano uno scatto in palestra. La prima manda un messaggio scherzoso al fidanzato a Miami: "Non stancarti troppo #christianvieriofficial. Ti voglio in forma!", la seconda cinguetta: "...questa cosa dell'allenamento costante mi sta davvero sfuggendo di mano".



Britney Spears, davanti allo specchio, punta ad un fisico perfetto per l'estate e tra esercizi a corpo libero e pesi sa esattamente come muoversi. Seria e super concentrata la modella Bar Refaeli fa Pilates con calma e precisione. E i risultati si vedono!