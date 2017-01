Wilma Helena Faissol, che forma post parto!

Si definisce ironicamente "Ladonnasempreincinta" e si dichiara "Ready for the next baby", pronta per il prossimo bambino. Intanto però Wilma Helena Faissol , moglie di Francesco Facchinetti mostra la sua incredibile silhouette post parto. Solo una settimana e mezzo fa la splendida modella brasiliana ha dato alla luce il suo terzo figlio, una bimba di nome Liv, a poco più di un anno dalla nascita di Leone, il primo figlio avuto con il deejay...

E, come per incanto, eccola già in perfetta forma, come se nulla fosse successo. In reggiseno e slip "contenitivi" Wilma sfoggia una linea invidiabile, della quale i fan su Instagram si complimentano stupefatti. Gambe tonicissime e fisico asciutto, la brasiliana è già mamma di Charlotte, 7 anni, avuta da una precedente relazione e del piccolo Leone, 1 anno e mezzo, primo figlio avuto con Facchinetti, con cui è sposata dal dicembre 2014. Alla tribù si aggiunge anche Mia, 4 anni, figlia del deejay e di Alessia Marcuzzi. Una famiglia super allargata e due genitori al settimo cielo.