William & Kate, 5 anni d'amore e da favola

I festeggiamenti per l'anniversario sono ancora top secret: forse ceneranno a lume di candela nel loro ristorante preferito, poco lontano dalla casa di famiglia di Norfolk, dove hanno scelto di far crescere i loro bambini. Oppure si concederanno alle telecamere?

La storia di William e Kate è iniziata nel college di St. Andrews in Scozia dove i due studiavano. Hanno condiviso feste, eventi universitari e persino un appartamento, ma a far scoccare la scintilla sarebbe stata una sfilata benefica in lingerie che la giovane e bellissima Kate ha calcato davanti al suo William.



Il fidanzamento ufficiale è avvenuto nel 2010: William in Kenya avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Kate regalandole lo stesso anello che il padre Carlo regalò alla madre Diana: un prezioso in oro bianco con uno zaffiro ovale e 14 diamanti rotondi. Un anno dopo la Middleton avrebbe baciato William dal balcone di Buckingham Palace. Il loro matrimonio è stato celebrato il 29 aprile 2011 ed è stato “spettacolare”.