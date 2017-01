Will Smith su Facebook: "Io e Jada Pinkett non stiamo divorziando"

Non sarebbe dunque finita la storia d'amore tra Will Smith e Jada Pinkett . Secondo il sito " Radar Online ", la coppia, dopo 17 anni di unione, aveva già raggiunto l'accordo per un divorzio milionario: di 240 milioni di dollari il patrimonio da dividere. Ma l'attore sul suo profilo social ha subito smentito: "Jada e io non stiamo divorziando", ha dichiarato Smith che ha poi aggiunto: "Nel caso decidessi di divorziare, giuro ve lo dirò io stesso".

La rottura sarebbe nell'aria da tempo, ma i due avrebbero provato in tutti i modi a tenere insieme i cocci di un quadro che stava andando in frantumi. "Sono esausti per aver cercato di mantenere la facciata di un'unione felice - ha detto una fonte a "Radar" -. Per loro è momento molto difficile perché il loro matrimonio è stato un supporto per molto tempo. Hanno provato anche ad andare in terapia ma non è servito".



Immediata è arrivata la reazione dell'attore: "Di solito, in circostanze normali, non rispondo alla follia (perché è contagiosa). Ma così tante persone mi hanno presentato le loro 'più sentite condoglianze' che ho pensato 'Ehi, posso essere altrettanto stupido. Jada e io non stiamo divorziando"...