Will Smith e Jada Pinkett, matrimonio al capolinea: in arrivo un divorzio da 240 mln

La rottura sarebbe nell'aria da tempo, ma i due avrebbero provato in tutti i modi a tenere insieme i cocci di un quadro che stava andando in frantumi. "Sono esausti per aver cercato di mantenere la facciata di un'unione felice - ha detto la fonte a "Radar" -. Per loro è momento molto difficile perché il loro matrimonio è stato un supporto per molto tempo. Hanno provato anche ad andare in terapia ma non è servito".



Le voci si rincorrono da tempo. Qualcuno ha parlato di una relazione di Will con l'attrice Margot Robbie, altri hanno citato un tradimento da parte di Jada. Ci si è poi aggrappati a dettagli, come qualche dichiarazione (più che altro allusioni) dell'uno o dell'altra o il fatto che Smith è stato visto senza fede al dito. Adesso è il momento della verità: la fonte sostiene che a fine estate sarà ufficializzato il tutto. Sarà così?