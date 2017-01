Weekend primaverile, le vip in bici

Pantaloni e sneakers sono l'abbinamento perfetto per montare in sella e pedalare: lo sanno bene Filippa Lagerback che ama girare la città sulle due ruote, e Melissa Satta che su Instagram posta foto in cui si diverte a giocare con la bici. Pantalone, ma un po' troppo ampio per Barbara Snellenburg che rischia di finire con la stoffa nella catena...



Pantalone e scarpa bassa anche per la giornalista Francesca Senette, jeans e tracolla per l'attrice Cristiana Capotondi. Bici arrugginita per Paolo Kessisoglu, mentre Claudio Bisio preferisce la scampagnata fuori città e sistema la bici sull'auto prima di correre via lontano dai rumori metropolitani.