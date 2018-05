Wanda Nara, urla e festeggiamenti fino al mattino per Maurito

All'Olimpico l'Inter batte 3-2 la Lazio e conquista il quarto posto in classifica e la qualificazione in Champions League. E mentre Mauro Icardi a fine match esulta a Roma con la squadra, Wanda Nara, a Milano con i bambini, non trattiene le urla di gioia davanti alla tv. Poi attende che il marito torni a casa... ed è "fiesta".

Sono incontenibili le urla di gioia di Wanda Nara davanti al maxi schermo. Il marito ha appena segnato su rigore e, a casa Icardi, i bimbi si scatenano. Ma il bello deve ancora arrivare. Dopo il gol di Vecino di testa che porta in vantaggio i nerazzurri, è festa a Roma per l'Inter... ma anche sotto la Madonnina. La signora Icardi celebra la vittoria con gli amici in attesa che il marito torni a casa e nel frattempo dedica dolci parole al marito sui social.



E poche ore dopo sulle storie di Instagram la Nara svela alcuni momenti di baldoria sul terrazzo con vista sullo stadio di San Siro del marito insieme a Lisandro Lopez. Una grigliata alle 8 del mattino, brindisi, canzoni dal ritmo latino e un tuffo in piscina per celebrare la tanto agognata Champions League. Non poteva andare meglio di così per la famiglia Icardi che ha appena comprato una nuova casa a Milano.