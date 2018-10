Wanda Nara, serata "incontenibile" per sole donne

Nel pomeriggio trucca la figlia Francesca con rossetto e mascara, ma poi ad uscire è lei... Per una serata tra amiche, Wanda Nara sceglie un look esplosivo con una maglia scollatissima sul prosperoso décolleté e pantaloni aderenti in pelle. Brindisi, sushi, tante chiacchiere e risate tra donne che rincasano a notte fonda a bordo di lussuose auto.