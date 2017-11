Wanda Nara ha voglia di neve, Mauro Icardi prende l'elicottero per portarla sui monti

C'è chi rimane a piedi e chi può volare lontano come Mauro Icardi , il capitano dell'Inter, che per la sosta del campionato ha noleggiato un elicottero atterrando sulla neve per regalare emozioni uniche alla sua numerosa famiglia. Tutti felici, anche Wanda Nara che affronta le temperature invernali in pelosissime (e lussuose) ciabatte.

Non c'è desiderio che non venga esaudito per la famiglia Icardi, amante dei viaggi di lusso e dei comfort di ogni genere. Questa volta tutti insieme, complice un fine settimana trascorso lontano dai campi, sono atterrati in montagna per un "assaggio" della prima neve. Eccitati, i bambini hanno giocato buttandosi a terra mentre Wanda e Mauro si sono concessi foto ricordo di coppia tra baci e abbracci sopra un tappeto bianco. La Nara, in splendida forma, ha sfidato il freddo indossando leggings neri senza calze e pantofole griffate. Non dimentichiamo che in lei bolle sangue argentino... "muy caliente".