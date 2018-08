Wanda Nara, ecco "la casa dei miei sogni" sul lago di Como

Una villa con giardino che si affaccia direttamente sul lago di Como è il regalo che Mauro Icardi ha fatto alla sua Wanda Nara . "La casa de mis sueños Gracias @mauroicardi #micasadecomo", svela felice la moglie dell'attaccante mentre mostra qualche piccolo scorcio del giardino dove i suoi figli si divertono liberi e lei si immortala in costume.

E così anche Mauro e Wanda si uniscono alla schiera dei vip che, affascinati dalla bellezza del luogo, hanno preso casa sul lago di Como, da George Clooney ai ben più vicini colleghi nerazzurri. E senza perdere tempo, concluse le trattative, la coppia si è impossessata della magione con darsena privata costruita cinquant'anni fa e, secondo indiscrezioni, pagata 2,4 milioni di euro.



In attesa di scoprire nuovi angoli della casa con dependance, la signora Icardi si sofferma sugli esterni mostrando il grande giardino alberato dove i suoi maschietti si rincorrono e giocano sul tappeto elastico. Poi, con la luce calda del tramonto Wanda si regala una sequenza di scatti sexy in costume prima di dedicarsi alla cena, cucinata nel camino con il fuoco della legna. Maurito, artefice della bella sorpresa, si diverte invece in canoa prima di tornare ai suoi impegni con l'Inter.