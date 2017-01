Wanda Nara, ecco il più bel bikini nerazzurro

Bionda, prorompente, mamma, moglie di un calciatore dell'Inter e in posa bollente. Avete riconosciuto le curve della bionda, protagonista di un triangolo amoroso calcistico a righe nerazzurre, ora felicemente sposata con un attaccante? In montagna, nella spa, la bella Wanda Nara si spoglia e scatta un selfie al suo bikini bollente.

Sensuale e affascinante la moglie di Mauro Icardi, nonché ex del giocatore Maxi Lopez, posa con tutto il suo splendore nella piscina del resort di lusso di St. Moritz. In poche ore ha conquistato un sacco di like e i commenti dei follower sono unanimi: "Questa donna è la prova della perfezione!”, "Ecco il bikini dei miei sogni". La modella argentina nel 2013 fu al centro di una vera e propria bufera quando annunciò di aver chiuso con Maxi Lopez per l'amico e compagno di squadra Mauro Icardi.