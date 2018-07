Wanda Nara, cartoline hot dall'Argentina

Impegnato con le amichevoli estive con la sua Inter, Mauro Icardi , potrà accorciare le distanze con Wanda Nara, in Argentina, grazie agli scatti social che la sexy moglie condivide sui social. Seduta sul letto con una canottiera che sottolinea un décolleté esplosivo di profilo o davanti allo specchio in reggiseno e tanga, è lei la giusta "carica" per il capitano neroazzurro...

Il marito è lontano, ma Wanda sa come tenere accesa la passione anche a distanza. Sui social la moglie di Icardi sfoggia le sue curve sinuose in camera da letto mentre si muove e ammicca davanti all'obiettivo. Cambia stanza, ma non la sostanza quando invece si riprende con un body nero in pelle che strizza le sue forme hot. Degno di nota è anche un breve video girato in bagno in cui le forme toniche del lato B in primo piano sono da 10 e lode.



Dal sangue "caliente", la Nara è anche una madre dolce e presente e smessi i panni di "femme fatale" si dedica a Francesca e Isabella, con lei in Argentina. Con loro assiste a uno spettacolo sul ghiaccio prima di andare a letto e augurare la buona notte (social) con un décolleté a vista che lascia ben poco spazio all'immaginazione..