Wanda Nara, bionda o mora? Nel dubbio si spoglia

Se d'estate il biondo rispecchia il sole, a fine ottobre è di moda assecondare i colori autunnali. E' la regola dei parrucchieri. Forse per questo Wanda ha valuto mettere alla prova i suoi fedelissimi ammiratori indossando una parrucca castana. Occhi truccati e rossetto rosso fuoco completano la sua nuova immagine. Piacerà? Il sondaggio è aperto, e al momento la Nara tiene tutti con il fiato sospeso evitando di pubblicare i commenti... anche quello di Icardi che per un breve periodo è sceso in campo con la stessa tinta della moglie.



In attesa di scoprire il parere dei fan, la Nara regala una carrellata di scatti hot completamente nuda o in topless evidenziando le sue forme incantevoli anche se sulle pagine della rivista argentina Caras ha recentemente confessato di non sentirsi molto sexy, aggiungendo: "Non vivo la mia vita in posa perché non mi mostrerebbe normale".