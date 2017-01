Vladimir Putin confessa pubblicamente: "Ho un amore e sono ricambiato"

14:28 - Il clima natalizio pare abbia riscaldato il cuore anche del gelido e riservato Vladimir Puntin che nel corso della maxi conferenza stampa di fine anno ha confessato di avere un amore e di essere ricambiato. La fortunata sarebbe l'ex campionessa olimpica di ginnastica Alina Kabaeva. Il presidente della Russia ha divorziato un anno fa da Lyudmila Skrebneva, madre di Marija Putina e Ekaterina Putina.

Dopo mesi di silenzio dalla fine del suo matrimonio Putin si è sbottonato confermando di avere una nuova storia d'amore. Durante la maxi conferenza stampa di fine anno ha raccontato: “Un amico europeo, un alto dirigente mi ha chiesto lo scorso anno se ho un amore. 'In che senso?' gli ho risposto. 'Se ami qualcuno'. E gli ho risposto 'si'. Lui mi ha chiesto se ero ricambiato e io gli ho risposto 'si'. Lui ha tirato un sospiro di sollievo e ha bevuto un bicchierino di vodka''.



Sono in molti a chiedersi quale leader europeo abbia avuto il coraggio di interrogare Putin su un argomento tanto delicato. Tra i più papabili figurano Silvio Berlusconi e Gerhard Schroeder, anche se lui ha parlato di alti dirigenti e non di ex leader di governo.



Classe 1983, la Kabaeva è un'ex ginnasta modella, attualmente deputata della Duma. Putin e Alina starebbero insieme da molti anni e anche se la notizia è sempre stata smentita pare che i due figli della donna (un maschietto, nato nel 2009, e una bambina, nata nel 2012) siano di Putin.