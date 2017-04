Vladimir Luxuria, scaricata... dalla sua auto!

L'auto si rompe e lei resta a piedi. Vladimir Luxuria in jeans, stivali, capelli raccolti e senza un filo di trucco viene pizzicata da Chi mentre chiede aiuto a un meccanico per sistemare il danno alla vettura. La fustigatrice de L'isola dei Famosi, lontana dai riflettori in versione acqua e sapone, si dirige verso il bancomat per prelevare e la sua espressione corrucciata la dice lunga...

Capita a tutti una giornata no, anche all'ex politica Vladimir Luxuria. Abbandonata dalla sua auto in panne è costretta a chiedere aiuto a un meccanico senza distogliere lo sguardo dal suo cellulare. Se nello studio dell'Isola dei famosi il suo look era impeccabile, tra paillettes e trucco e parrucco perfetti, negli scatti pubblicati dal settimanale si intuisce che la giornata non è delle migliori. Ma Vladimir non fa una piega e si dirige verso il bancomat. Poi si allontana con i mezzi...