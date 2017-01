Vittorio Cecchi Gori, ma cosa ti sei messo in testa?

Vittorio Cecchi Gori ha un debole per la tinta, ma forse stavolta il produttore cinematografico ha esagerato. Il settimanale "Novella 2000" lo ha infatti beccato dal suo parrucchiere di fiducia a Roma. Bene, l'ex di Valeria Marini e Rita Rusic è entrato in negozio con la chioma color pannocchia e ne è uscito nero corvino.

Le foto sono inequivocabili. Cecchi Gori non si accontenta di cambiare il look ai capelli, ma passa anche alle sopracciglia, da colorare anche quelle. L'effetto finale è molto naturale, e Vittorio ne esce soddisfatto. Come ha ricordato recentemente in una intervista a "Vanity Fair" Valeria Marini, in molti in questi anni hanno approfittato di lui. Il parrucchiere però sembra essere rimasto il suo unico punto fermo...