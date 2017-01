Vittoria Puccini, relax al mare con la famiglia

Vittoria Puccini si concede un po' di relax al mare con il compagno Fabrizio Lucci e la figlia Elena. Tgcom24 li ha pizzicati sulle spiagge di Teulada, in Sardegna. La coppia si protegge dal sole rifugiandosi sotto l'ombrellone e si scherma dietro gli occhiali scuri. Per difendere la sua pelle bianchissima, la Puccini fa anche di più: non si spoglia, ma... si veste! Sopra al costume intero, l'attrice indossa sempre il kaftano, anche durante il bagno.