Vittoria Belvedere,tango bollente con Vasco

Si stringono, si abbracciano, si baciano, sarebbero pronti a risposarsi anche domani. Ecco il tango bollente in mare dell'attrice Vittoria Belvedere, 43 anni, con il marito Vasco Valerio, 51. L'attrazione, la stretta, e il casque in acqua ad Ansedonia. E lei a Settimanale Nuovo dice: "A volte mi guarda e all'improvviso mi dice: ma lo sai che ti amo? Non posso fare a meno di te... E mi sciolgo".

Bikini a triangolo nero, fisico mozzafiato, occhiali da sole e sorriso radioso, Vittoria, mamma di tre figli, Lorenzo, 15 anni, Emma, 10, e Niccolò, 5, è un fiume in piena. In spiaggia non sta ferma un attimo e tra tintarella e tuffi non perde mai di vista suo marito. Sono passati 16 anni dal loro sì, ma sembrano ancora due ragazzini innamorati. "L'amore, l'amicizia, l'affetto non sono scontati nella vita, c'è bisogno di coltivarli ogni giorno e, se siamo ancora qui più uniti che mai, vuol dire che ci siamo riusciti”.



La Belvedere si gode le vacanze in attesa di riprendere il suo lavoro di mamma tra scuola e impegni dei ragazzi. Poi con l'anno nuovo ripartirà con la tournée teatrale "Tutti insieme appassionatamente".