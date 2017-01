Vittoria Belvedere, che addominali al top...less!

A Maccarese in provincia di Roma, in vacanza con il marito Vasco Valerio, con cui è sposata dal 1999, la bella attrice vince così il primo premio della stagione per la silhouette invidiabile che mostra in bikini. Tutte le curve al posto giusto e una elegante sensualità, che Vittoria del resto sfoggia sempre anche da vestita. E se a lei vanno i primissimi applausi per una fisicata over 40 da promozione, alla prova pancia piatta passano a pieni voti anche altre mamme celebri. Che su Instagram postano scatti da pin-up.



Maddalena Corvaglia, una figlia, guida il corteo. I suoi addominali sono ben più che scolpiti, quasi marmorei. Merito dei tanti allenamenti a cui l'ex velina non ha mai rinunciato prima, durante e dopo la gravidanza. Si difende bene anche Elisabetta Gregoraci, un figlio anche per lei, che alla pancia piatta e scultorea sembra tenerci parecchio. A pari merito si posizionano Elena Santarelli e Martina Colombari, un figlio a testa e curve da modelle, come quelle di Eleonora Pedron, che id figli ne ha due e poi ci sono Aida Yespica, Laura Torrisi, Karina Cascella e Guendalina Canessa, Belen e Raffaella Fico... tutte mamme in forma perfetta senza un filo di pancia, come le top model!