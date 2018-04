Virginia Raggi è tornata insieme al marito Andrea Severini

Il “Natale di Roma” è l'occasione per brindare non solo alla tre giorni di festa per la capitale, ma anche per il ritrovato amore in casa della sindaca Virginia Raggi. Lei pubblica su Twitter una foto insieme al marito Andrea Severini, rimasto per diverso tempo relegato a ruolo di ex. I due sono stati fotografati per le vie della città con il loro bambino, Matteo. Aria distesa, grandi sorrisi e un nuovo arrivo in famiglia: il cane Puffo, preso dal canile comunale.

“Il #NatalediRoma con migliaia di persone a due passi dal Colosseo è stata una festa lunga tre giorni. È stato fantastico vedere tantissime famiglie, bambini, turisti passeggiare e assistere agli eventi insieme”. Si legge nel post in cui la Raggi pubblica la foto di spalle seduta sul prato del Circo Massimo insieme a Severini. I fan si concentrano sull'immagine e si rallegrano per la ritrovata serenità in famiglia. Pare che negli ultimi tempi ci sia stato un riavvicinamento graduale, ma poco mondano. Lui non lo si vedeva nelle uscite ufficiali, ma pare fosse sempre accanto alla sindaca, pronto a sostenerla come quando a dicembre aveva postato un “You are not alone” per la sua Virginia. Ora il ritorno di coppia è stato ufficializzato con le foto, che li vedono a passeggio per Roma insieme distesi e rilassati, e con quello scatto, scelto dalla Raggi per riassumere la bella giornata di primavera tra famiglie, bambini e turisti...